Meeresvielfalt gibt es dabei aber auch hautnah zu erleben. Das Naturalienkabinett hat zahlreiche Tierexponate aus der historischen Sammlung als Anschauungsobjekte in die Sonderschau geholt. In Vitrinen sind Präparate von Meeresvögeln und Fischen zu bestaunen. Wie Museumsleiterin Christina Ludwig sagt, sind die Objekte sind teilweise mehrere hundert Jahre alt. "Die Nord- und Ostsee hat eine vielfältige Fischlandschaft. Wir haben Präparate dazu. Das sind mit die ältesten Fische, die man sehen kann in Museen."

Allerdings, so berichtet Ludwig, hätte sich die Sammlung in einem bemitleidenswerten Zustand befunden, vor allem die Seeigel: "Die Präparate waren stark verschmutzt die Seeigel waren in viele kleine Einzelteile zerfallen und zerbrochen. In mühsamer Kleinstarbeit wurden die Seeigel am Naturkundemuseum Berlin von Experten wieder zusammengeklebt und gereinigt." Gleichzeitig seien auch viele der Seeigel und Korallen zum ersten Mal wissenschaftlich bestimmt worden. "Als die Seeigel und Korallen gesammelt wurden, gab es so gut wie keine Forschung dazu", so Ludwig.