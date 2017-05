Reichenbach/Bad Elster Vogtland stolz wie Bolle auf seine neue Knolle

Die ersten Kartoffelbauern in Deutschland müssen Vogtländer gewesen sein, dessen ist sich Ulrich Wenzel, Chef des Vogtländischen Knollenrings, sicher. Zwar hatte der "Alte Fritz", König Friedrich der II. von Preußen, die Kartoffel als eine der wichtigsten Nahrungsmittel in Deutschland etabliert, doch Vogtländer hätten die Knolle bereits 100 Jahre zuvor in den Acker gebracht. Der Verein habe Belege dafür in Archiven gefunden, die bis in das Jahr 1647 zurückreichen, so Wenzel. Nun muss für die Archive eine weitere Kartoffelsorte aus dem Vogtland festgehalten werden.