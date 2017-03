Lernen in entspannter Atmosphäre. Ob das Kind Legastheniker ist oder ein Handicap hat, spielt keine Rolle. Jeder soll individuell gefördert werden. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer

In Chemnitz will sich eine Freie Schule künftig gezielt Kindern mit Lese-Rechtschreib-Schwäche widmen. Die Gründung der Einrichtung unter dem Namen "gruuna Schule" ist bereits in Planung. Das Konzept setzt auf Erlebnisunterricht und gesunde Ernährung.

Gleichgesinnte treffen sich

Zur Idee für die Schule kam es, als ein Chemnitzer Unternehmerpaar, das selbst eine legasthene Tochter hat, auf Professorin Johanna Sophie traf. Ihr Vater war Gründungslehrer an der Chemnitzer Waldorfschule. Die zwischen den USA und Deutschland pendelnde Waldorfpädagogin und Ernährungsforscherin befasst sich mit modernen Lehrmethoden. Sie wurde gebeten, die Tochter des Unternehmerpaars zu unterrichten. Denn dem Mädchen war es selbst an der Waldorfschule nicht geglückt, das Lesen und Schreiben flüssig zu erlernen.

Solange wir Legasthenie als Behinderung sehen, können wir nicht die großen Talente fördern, die in Legasthenikern schlummern. Johanna Sophie, Schulmitbegründerin

"Manche Legastheniker haben es leichter, manche schwerer," sagt Professor Sophie, die selbst legasthene Züge an sich entdeckt hat. "Es geht darum, den Legasthenikern zu helfen, indem man die Methoden ändert, sich Sprache zu erobern."

Buchstaben und Worte greifbar machen

Wie Johanna Sophie erklärt, können Legastheniker nur schwer mit Buchstaben oder Zahlen umgehen. Sie sehen in den körperlosen Symbolen schlichtweg keine Bedeutung. Um diese "Gehirnirritation" zu überwinden, müssten Bilder geschaffen werden.

Lernen mit Knetmasse. Um sich das Wort "wen" vorstellbar zu machen, hat ein Legastheniekind zwei Pferde modelliert: "Wen habe ich lieb? - Pferde!" "Wir modulieren etwa aus Knetmasse das Alphabet, aus denen die Kinder dann Wörter zusammensetzen. Oft basteln wir noch eine Szene dazu, schaffen also ein Bild, damit das Wort besser erinnert werden kann – zum Beispiel einen Baum, wenn es um das Wort Baum geht."



Generell soll der Unterricht mit viel Praktischem verbunden werden. Die "gruuna Schule" orientiert sich am Lehrplan der Waldorfschule. Es soll jedoch mehr Freiräume geben, damit die Schüler selbst entdecken und experimentieren können. "Wir arbeiten individualistischer und geben den Kindern mehr reale Welt", beschreibt Professor Sophie die Schulphilosophie. Auch Musik und Reitstunden gehören dazu.

Die meisten Legastheniker erleben unheimlich viel Frust. Johanna Sophie, Schulmitbegründerin

Die "gruuna Schule" versteht sich nicht als reine Legastheniker-Förderschule. Sie steht auch für Schüler ohne Lese-Rechtschreib-Schwäche sowie für Behinderte offen. Lernen in Gemeinschaft ist das Motto. So sollen Kinder verschiedener Altersstufen teilweise zusammen in Gruppen arbeiten.

Schulverpflegung ausschließlich vegan

Ganz neue Wege will die Schule bei der Essensverpflegung gehen: Es soll ausschließlich pflanzliches Essen auf den Tisch kommen – das meiste "rohvegan", also ungekocht. Die Schule dürfte damit bundesweit zu den absoluten Ausnahmen gehören. Angebaut werden soll das Gemüse und Getreide auf einem eigenen Feld.

Legastheniker haben meist auch Probleme, mit Zahlen umzugehen. Ein Mitstreiter des Projekts "gruuna Schule" hat ein Lernspiel entwickelt, das Zahlwerte durch geometrische Figuren "übersetzt". Johanna Sophie ist selbst Rohveganerin und betreibt in den USA eine Firma für rohvegane Produkte. Sie ist überzeugt, dass es die gesündeste Art der Ernährung ist, die zudem die Umwelt schont. "Wir wollen dazu beitragen, dass die Welt sich biologisch auf Pflanzenbasis ernährt. Das muss bei den Kindern anfangen."



Darüber hinaus befördere die pflanzliche Kost auch die Lernleistung der Kinder. "Wenn wir Tierprodukte als für uns artfremde Ernährung weglassen, können das Gehirn und der gesamte Körper viel besser durchblutet werden – das heißt es klärt sich der Nebel im Gehirn, man kann besser denken."

Schulidee sorgt für Interesse

Nach Professor Sophies Worten haben sich bereits Eltern nach freien Plätzen erkundigt. "Wir werden sicher viele Quereinsteiger haben, die an anderen Schulen Frustration erlebt haben." Die Pädagogin rechnet, dass die Schule mit zirka 20 bis 30 Kindern verschiedener Klassenstufen starten wird.

In solchen Unterrichtsräumen können die Kinder selbst wählen, ob sie am Tisch lernen wollen oder auf dem Sitzkissen bzw. in der Hängematte. Die "gruuna Schule" will zum Schuljahr 2018/19 ihre Arbeit aufnehmen. Der Antrag sei bereits bei der Bildungsagentur gestellt worden, so Sophie. Unterrichtet wird vorerst in einem Übergangsquartier, das zurzeit noch gesucht wird. Perspektivisch soll die Schule in Neukirchen südlich von Stadtrand von Chemnitz ihr Domizil haben. Dort ist der Bau eines Schulgebäudes mit Anbindung an einen Reitstall geplant.

Stichwort Legasthenie Als Legasthenie wird die Störung beim Erlernen der Schriftsprache bezeichnet. Sie tritt in unterschiedlich starker Ausprägung auf. Menschen mit einer solchen Lese- und Rechtschreibstörung fällt es schwer, gesprochenes Wort in Schriftform umzuwandeln und umgekehrt. Legasthenie ist keine Folge minderer Intelligenz – eher im Gegenteil. Als Hauptursache werden genetische Faktoren gesehen.