Ein Mitarbeiter hält einen Nähwirkvliesstoff aus recycelten Carbonfaserabfällen in der Hand. Bildrechte: STFI/Schmidt

Carbonfaserkunststoffe (CFK) finden unter anderem in der Fahrzeugindustrie, in der Luft- und Raumfahrt aber auch in Straßen- und Schienenfahrzeugen Anwendung.



Aber auch in Sportgeräten, zum Beispiel Ski, Snowboard oder Fahrradrahmen sowie im Bauwesen und in der Architektur stecken Carbonfaser. Ihre Vorzüge: die Materialien sind biegsam, zugfest und im Vergleich zu Stahl und anderen Metallen sehr viel leichter. Außerdem rosten sie nicht. Experten erwarten, dass sich die Großserienproduktion von Leichtbauelementen vor allem im Fahrzeugbau durchsetzen und weltweit zu einem Boom in diesem Marktsegment führen wird. "Obwohl CFK auf eine große Lebensdauer ausgelegt sind, stellen wir uns der Frage, was mit ausgedienten Bauteilen geschehen soll. Mit unserem Recyclingverfahren ermöglichen wir die wiederholte Nutzung des wertvollen und teuren Materials", so das STFI.