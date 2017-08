Bei dem insolventen Photovoltaik-Konzern Solarworld geht es hoch her. So wechseln sozusagen fast stündlich Hoffnung und Sorge. Jetzt hat sich auch noch die niederländische Unternehmensgruppe Prisma Systems B.V. in die Kaufverhandlungen eingemischt - nach der Eröffnung des offiziellen Insolvenzverfahrens am 1. August. Die Firma plant, projektiert, baut und betreut nach eigenen Angaben weltweit Anlagen und Kraftwerke der erneuerbaren Energie. Einen großen Teil davon für die internationale Solarbranche.

Betriebsrat fordert Transparenz

Der Bonner Betriebsratsvorsitzende Peter Finger forderte deshalb den Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Horst Piepenburg, auf, das Angebot ernsthaft zu prüfen. Möglicherweise könnte doch noch ein Großteil der 1.850 Solarworld-Arbeitsplätze erhalten werden. Zugleich mahnte er Transparenz im Investorenverfahren an. Die Beschäftigten müssten wissen, was die Konzepte für alle Standorte bedeuteten.

Insolvenzverwalter Horst Piepenburg Bildrechte: dpa Auf die Frage an den Insolvenzverwalter, ob ein Interessent, der sich so spät melde, überhaupt eine Chance habe, erklärte dessen Sprecher Thomas Schulz dem MDR, dass es unter anderem darauf ankomme, ob ein Bewerber in der Lage sei, in wenigen Tagen all das nachzuholen, was andere potenzielle Investoren aus aller Welt seit Mitte Mai beziehungsweise Anfang Juni mit der Prüfung der Bücher und der Erarbeitung eines tragfähigen Konzeptes erledigten. Er verriet nicht, ob Prisma Systems in die Investorenverhandlungen involviert sei oder noch werden könnte. Das verstoße gegen die Vertraulichkeitsregel.

Nach seinen Angaben laufen jedoch bereits seit Tagen sehr intensive Gespräche mit einer Investorengruppe. Branchenkenner hatten vor einer Woche gemutmaßt, dass es sich dabei möglicherweise um die Qatar Foundation, ein Unternehmen des Solarworld-Großaktionärs Qatar Solar, handeln könnte. Bestätigt wurde das nicht.

Offizielles Insolvenzverfahren ist eröffnet

Das Amtsgericht Bonn hat am 1. August 2017 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Solarworld AG sowie deren vier Tochtergesellschaften eröffnet. Zwei davon, die Solarworld Industries Sachsen GmbH und die Solarworld Innovations GmbH, haben ihren Sitz in Freiberg.

In Freiberg und Arnstadt werden die Löhne der Angestellten bis Mitte August gezahlt. Bildrechte: dpa In der Bergstadt geht das Bangen und Hoffen nun weiter. Derzeit wird die Produktion fortgesetzt. Auf Freistellungen hatte der Insolvenzverwalter wegen der Verhandlung mit der Investorengruppe verzichtet. Diese hatte angeboten, die Löhne für Freiberg und Arnstadt bis Mitte August zu bezahlen.



Wie der Insolvenzverwalter informierte, geht es um einen Verkauf der Produktionsstandorte Freiberg und Arnstadt mit Grundstücken, Maschinen sowie mit dem Vorratsvermögen. 450 Beschäftigte könnten in die neu zu gründende Gesellschaft übernommen werden. Für 1.200 Solarworld-Mitarbeiter solle es eine Transfergesellschaft geben. In der Bonner Konzernzentrale wurden hingegen rund 150 Mitarbeiter von der Arbeit freigestellt, 65 sind mit der Abwicklung beauftragt.