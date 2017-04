Im Playoff-Halbfinale der 2. Basketball-Bundesliga, ProA, haben die Niners Chemnitz vor rund 5.200 Zuschauern das dritte Spiel verloren. In der Serie, die über fünf Partien geht, steht es damit 2:1. Das Match am Samstagabend in der Chemnitz Arena endete 80:85 im Duell mit dem Erzrivalen Oettinger Rockets aus Gotha. Chemnitz muss nun eines der kommenden beiden Spiele gewinnen, um ins Finale gegen den Mitteldeutschen BC einzuziehen und gleichzeitig den sportlichen Aufstieg in die Basektball-Bundesliga, BBL, perfekt zu machen.