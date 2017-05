Bildrechte: imago/Karina Hessland

Drei Matchbälle haben die Chemnitz 99ers bei den Playoffs gegen die Oettinger Rockets aus Gotha vergeben. Den letzten Anfang Mai vor eigenem Publikum in der Richard-Hartmann-Halle, von den Fans auch "Hartmann-Hölle" genannt. Am Ende jubelten die Oettinger Rockets über den Bundesliga-Aufstieg, während die Niners am Boden lagen. "Die Enttäuschung über das Ausscheiden ist schnell dem Stolz auf das gewichen, was wir diese Saison erreicht haben", sagte Geschäftsführer Steffen Herhold im Gespräch mit MDR SACHSEN.

Entwicklung fortsetzen

Die Leistungen der Mannschaft hat in Chemnitz und Umgebung ein kleines Basketball-Fieber ausgelöst. Die Niners wollen jetzt unbedingt der erste sächsische Verein in der BBL, der Basketball Bundesliga, werden. "Wir wollen unbedingt wieder in die Playoffs und streben einen Platz unter den ersten sechs Teams an", so Herhold, der an die Erfolge der vergangenen Saison anknüpfen will.

Damit das klappt und die Lücke zur 1. Liga geschlossen werden kann, arbeitet der Geschäftsführer derzeit an verschiedenen Fronten. Da wäre zunächst die sportliche Seite. Auch in der kommenden Saison wollen die Chemnitzer eine schlagkräftige Truppe zusammen haben. "Das Trainerduo Rodrigo Pastore und Eiko Potthast sowie der Kern der deutschen Spieler um Kapitän Michael Fleischmann, Malte Ziegenhagen und Jonas Richter bleiben uns definitiv erhalten", verrät Herhold. Cheftrainer Rodrigo Pastore will mit den Niners in der kommenden Spielzeit den Sprung in die erste Bastketball Bundesliga schaffen. Bildrechte: imago/Karina Hessland

Wirtschaftliches Fundament festigen

Der gebürtige Amerikaner Chris Carter hat durch gute Leistungen in Chemnitz das Interesse von anderen Vereinen geweckt. Bildrechte: IMAGO Bei den Amerikanern werde die Lage etwas komplizierter. Leistungsträger wie Chris Carter und Virgil Matthews haben durch starke Spiele auf sich aufmerksam gemacht. "Doch auch bei Abgängen werden wir im Fall der Fälle Lösungen finden und sondieren bereits umfassend den Spielermarkt", beruhigt Herhold die Fans.



Auch wirtschaftlich will der Verein den nächsten Schritt machen. Das Ziel ist, in der kommenden Spielzeit vom steigenden Interesse zu profitieren und erstmals einen siebenstelligen Etat auf die Beine zu stellen. "Erfreulicherweise zeigen viele unserer Bestandssponsoren tatsächlich die Bereitschaft, sich noch mehr zu engagieren und bei potenziellen neuen Partnern öffnen sich die Türen schneller", meint Herhold.

Nachwuchs fördern

Als dritter Punkt soll die Infrastruktur wachsen. Die Spielstätten in der Chemnitz Arena und der Hartmann-Halle sollen weiter professionalisiert und auf die Anforderungen in der Bundesliga vorbereitet werden. Auch die Nachwuchs-Akademie wird ausgebaut und "mit der Verpflichtung von Konstantin Lwowsky als sportlichem Leiter auf ein neues Level gehoben werden", so Herhold.

Jonas Richter beim Freiwurf im Halbfinal-Playoff gegen die Römerstrom Gladiators Trier. Bildrechte: MDR/Fabian Held Mit Richter ist bereits ein großes Talent aus dem eigenen Nachwuchs hervorgegangen. Zusammen mit den Nachwuchs-Spielern Aaron Kayser, Arne Wendler, Sven Papenfuß und Leon Hoppe hat er auch schon wieder das Training aufgenommen. Damit ging das Training so früh los wie nie. Kaum ist die alte Saison vorbei, arbeiten die Niners schon an der kommenden Spielzeit. So soll der Aufstieg im kommenden Jahr klappten.