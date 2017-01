Der im NSU-Prozess angeklagte André E. muss sich in einem weiteren Strafprozess verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Körperverletzung und Bedrohung vor. Eine Behördensprecherin sagte dem MDR, der 37-Jährige soll in Zwickau einen 18-Jährigen geschlagen, getreten und bedroht haben. Prozess-Beginn sei ursprünglich der kommende Mittwoch gewesen, musste jedoch verschoben werden, da er an diesem Tag beim NSU-Prozess in München erscheinen müsse. Der entsprechende Prozess findet am 22. Mai im Amtsgericht Zwickau statt.