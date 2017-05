In Zwickau haben Unbekannte versucht, mit Pyrotechnik Anschläge auf einen muslimischen Gebtsraum und einen Döner-Imbiss zu verüben. Nach Angaben der Polizei brachten Unbekannte am späten Freitagabend zunächst Feuerwerkskörper von außen an eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eines muslimischen Gebetsraumes an, die jedoch nicht explodierten. Rund zwei Stunden später wurde an dem Döner-Imbiss Pyrotechnik gezündet.



Laut Polizei wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Das für extremistisch motivierte Straftaten zuständige Operative Abwehrzentrum (OAZ) hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Im Zusammenhang mit den Taten sucht die Polizei nun nach Zeugen.