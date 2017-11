Marcel Schmidt von den Freien Wählern behält den Chefsessel im Stollberger Rathaus. Der 44-Jährige holte bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag 64,8 Prozent der Stimmen und wird auch in den nächsten sieben Jahren die Geschicke der Stadt lenken.

Die Voraussetzungen waren in diesem Jahr anders. Mit Raphael Jenatschke erhielt Schmidt Konkurrenz von der CDU. Das Problem des Christdemokraten war allerdings, dass kaum einer ihn kannte. Deshalb putzte der 30-Jährige in den vergangenen Wochen Türklinken in Stollberg und den Ortsteilen, warb für seine Ideen und Pläne. Den Sieg hat es ihm letztlich nicht gebracht, aber 35,2 Prozent sind für den CDU-Bewerber ein Achtungserfolg.