Zwickau hat eine reiche Musiktradition. Um diese noch mehr in den Mittelpunkt zu rücken, ist am Dienstag ein Flügel in der Zwickauer Geschäftsstraße aufgestellt worden. Auf dem Musikinstrument können in den nächsten sechs Wochen vom engagierten Dilettanten bis zum zufällig vorbeischlendernden Konzertpianisten alle in die Tasten greifen. Gespielt werden kann bei schönem Wetter und wenn die Einkaufspassage an der Ecke Plauensche Straße-Magazinstraße geöffnet hat.