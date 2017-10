In Aue wurde am Sonntagnachmittag ein Mehrfamilienhaus an der Schneeberger Straße, der Bundesstraße 101, teilweise evakuiert. Ein Anwohner hatte beim Spaziergang mit seinem Hund bemerkt, dass der Sturm bis zu zehn Zentimeter große Stücke des Hausgiebels aus der Fassade riss. Die sofort alarmierte Feuerwehr begutachtete gemeinsam mit dem THW und einem Gutachter den ersichtlichen Schaden an der beschädigten Fassade.