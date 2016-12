Bildrechte: Wirtschaftsförderung Erzgebirge

Traditionell bietet der Pendleraktionstag viele Arbeitsangebote auf einer Jobbörse. Weil der Andrang in den vergangenen Jahren so groß war, wurde das Angebot in diesem Jahr mit einem zweiten Pendleraktionstag erweitert. Die Wirtschaftsförderung Erzgebirge Gmbh veranstaltet die Jobbörsen gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz, der IHK Chemnitz Regionalkammer Erzgebirge und der Industrie- und Gewerbevereinigung Aue e.V.. Zum ersten Termin am 27. Dezember in Annaberg-Buchholz haben 33 Unternehmen ihr Kommen zugesichert. 30 Firmen kommen zu der Veranstaltung am 28. Dezember ins Kulturhaus Aue.

Immer mehr Firmen dabei

Seit vier Jahren bietet der Pendleraktionstag Rückkehrwilligen die Chance, entspannt nach den Feiertagen mit so vielen pozentiellen Arbeitgebern wie möglich, mit der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, der Agentur für Arbeit und der IHK ins Gespräch zu kommen, Kontakte zu knüpfen. Denn die Fachkräftesuche ist auch im Erzgebirge in vollem Gange. Allein in den vergangenen drei Jahren vervierfachte sich die Zahl der teilnehmenden Firmen von 15 in 2014 auf über 60 in diesem Jahr.

"Zusätzlich zu den positiven Gesprächen am Stand folgten im Nachgang noch einige Bewerbungen", begründet Nadin Kern von der Strüder Rohr-, Regel- und Meßanlagen GmbH ihre erneute Anmeldung zum Pendleraktionstag. Das 64-mannstarke Unternehmen aus dem Schneeberger Ortsteil Wolfgangmaßen ist unter anderem auf der Suche nach einem Anlagenmechaniker und einem Elektromeister. "Dass die Aktion in diesem Jahr auch in Aue stattfindet, kommt uns räumlich sehr entgegen und macht uns gerade für die Region Westerzgebirge als Arbeitgeber interessant", so die Prokuristin weiter.

Große weite Welt oder Erzgebirge?

Neben den vielen Pendlern gibt es auch jene Weggezogene, die ihre Wurzeln im Erzgebirge haben. Oder Menschen, die das Erzgebirge als Region zum Leben für sich neu entdecken. Laut Statistik kehrte sich im Jahr 2014 erstmals seit 20 Jahren das Verhältnis der Fort- und Zuzüge um - zugunsten der Einwohnerzahl im Erzgebirgskreis. Wer den Schritt geht, darf dort leben und arbeiten, wo andere Erholung suchen und finden.