Lapidar vermeldete der ADAC am Freitag, dass die Staugefahr am Pfingstwochenende auf allen deutschen Autobahnen in allen Richtungen groß sei. Autofahrer fast aller Bundesländer seien jetzt unterwegs. Zum "normalen" Pfingstreiseverkehr komme der Ferienbeginn in Berlin, Bayern und Baden-Württemberg hinzu, sodass vor allem im Süden mit Staus gerechnet werden müsse. In Sachsen sind besonders die Autobahnen A4, A14 und A27 betroffen.

Chemnitz: Besonders im Raum Chemnitz soll es eng werden. Baustellen am Kreuz Chemnitz in der Überfahrt von der A4 zur A72 und direkt im Anschluss daran auf der A72, zwischen Kreuz Chemnitz und Rottluff, sind seit Wochen Stau- und Unfallschwerpunkt. Am Pfingstwochenende wird sich diese Situation nicht verbessern. In Richtung Süden hat man dann nur bis Zwickau-West freie Fahrt. Dann kommt die nächste Baustelle auf der A72 vor der Anschlussstelle Reichenbach. In der Gegenrichtung ist zwischen der Landesgrenze zu Bayern und der Anschlussstelle Pirk ebenfalls mit Behinderungen zu rechnen.



Leipzig: In Richtung Leipzig wird der Verkehr auf der A72 an der Großbaustelle in Borna aufgehalten. Dort werden die Autofahrer durch die Stadt geleitet. Daher droht auch dort Stillstand. Im Norden von Leipzig droht auf der A14 Stau zwischen den Abfahrten Leipzig-Mitte und Leipzig-Nord. Dort behindert ebenfalls eine Baustelle in beiden Richtungen den Verkehr. Rund um das Schkeuditzer Kreuz sieht es nicht viel besser aus. Auf der A9, zwischen den Anschlussstellen Großkugel und Leipzig-West/Merseburg behindert eine Baustelle in beiden Richtungen den Verkehr.