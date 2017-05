In Stollberg ist am Freitag die interaktive Lern- und Erlebniswelt Phänomenia wiedereröffnet worden. Die Mitmach-Ausstellung war bis zu ihrem Umzug nach Stollberg in einer alten Schule in Glauchau untergebracht. Durch den Umzug hat die Schau nun erheblich mehr Fläche hinzugewonnen. Am Sonnabend sind alle Experimentierfreudigen zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.