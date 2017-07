Dabei war alles ganz anders geplant. Zehn Bruthöhlen gibt es im neuen Pinguinland. Dort könnten auch zehn Paare einziehen. Die vorerst sechs männlichen Pinguine, die aus Halle kamen, sollten schon zur Eröffnung der Anlage Gesellschaft von sechs Damen aus Jaderberg bekommen. Allerdings starben fünf der norddeutschen Pinguine an der Vogel-Malaria, mit der sie bereits vorher infiziert waren. Kurzfristige Hilfe kam noch vom Zoo aus Bernburg, der ein Weibchen abgeben konnte. Damit leben nun wenigstens zwei Pärchen in Limbach-Oberfrohna.

Die Wohnungen sind schon lange bezugsfertig, nur die Pinguin-Damen lassen noch etwas auf sich warten. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich Die restlichen Herren schauen allerdings vorerst in die Röhre oder müssen mit einem anderen Männchen ein Paar bilden. Für Professor Klaus Eulenberger, der viele Jahre Cheftierarzt im Leipziger Zoo war und nun "nur" noch dem Förderverein des Amerika-Tierparks vorsteht, ist das allerdings kein Problem. "Ich kann mich daran erinnern, dass wir auch in Leipzig ein solches Paar von zwei Männchen hatten. Es gab auch dort zeitweise einen Überschuss an Männchen. Wenn man es vermeiden kann, sollte man es vermeiden. Wenn nicht, ist es aber kein allzu großer Beinbruch." Gesetzlich sei das ja mittlerweile auch gestattet, fügt er augenzwinkernd hinzu.

Neue Pinguin-Damen werden erwartet

Bald hat das Warten auf weibliche Gesellschaft ein Ende. Versprochen! Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich Nach dem Abschluss der Brutsaison in diesem Jahr soll der Bestand an Weibchen aufgestockt werden. Angebote gäbe es von den Tierparks in Halle, Dortmund Bernburg und sogar aus Pilsen, freut sich Eulenberger. "Wir werden natürlich die Pinguine nehmen, bei denen es mit dem Transport am besten klappt. Und wir werden den Tierparks helfen, die es auch am nötigsten haben, ihre Gruppe etwas zu verkleinern." Man(n) kann also aufatmen, eine Lösung für die Pinguine in Limbach-Oberfrohna ist in Sicht.

Der Humboldt-Pinguin Der Humboldt-Pinguin (lat.: Spheniscus humboldti) lebt an der Pazifikküste Nordchiles und Perus. Er wird zwischen 60 und 70 Zentimeter groß, wiegt etwa vier Kilogramm und kann bis zu 30 Jahre alt werden. Seine Nahrung besteht hauptsächliche aus Fisch (Sardellen und Makrelen). Die Humboldt-Pinguine leben paarweise in großen Gruppen, die Paare bleiben lebenslang zusammen. Gebrütet wird in natürlichen oder selbst gegrabenen Höhlen, die Brutzeit für die zwei Eier liegt zwischen 36 und 50 Tagen.



Ein Professor im (Un)ruhestand