Im Chemnitzer Stadtteil Gablenz sind in der Nacht zum Donnerstag mehrere abgestellte Fahrzeuge ausgebrannt. Nach ersten Informationen sollen fünf Fahrzeuge betroffen sein. Wie Polizeisprecher Lutz Frischke auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, wurden Polizei und Feuerwehr gegen 23.30 Uhr zum Einsatz gerufen. Bei ihrem Eintreffen standen mehrere Fahrzeuge in Flammen. Personen wurden laut Polizei nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.



In den vergangenen Monaten wurden immer wieder Autos in Chemnitz angezündet. Zuletzt am vergangenen Wochenende. Dabei war ein Auto auf der Geibelstraße in Brand gesteckt worden.

Der Sachschaden ist noch nicht beziffert. Bildrechte: MDR/Harry Härtel