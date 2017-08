Landgericht Zwickau Verteidigung fordert Freispruch im Mordfall Wunderlich

Im Prozess um den 30 Jahre zurückliegenden Mord an Heike Wunderlich in der Nähe von Plauen haben die Verteidiger am Montag auf Freispruch für den Angeklagten plädiert. Die Anwälte begründeten den Antrag in ihrem Plädoyer mit Zweifeln an den vorgelegten Beweisen.