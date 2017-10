Einen Tag nach dem endgültigen Verkauf des historischen Gefängniskomplexes auf dem Chemnitzer Kaßberg hat der neue Eigentümer am Freitag seine Pläne vorgestellt. Das Gelände soll für Wohnzwecke umgenutzt werden.

So soll das Gefängnis-Areal später einmal aussehen. Bildrechte: Chemnitzer Gesellschaft für Wohnungsbau mbH

Wie Kroll sagte, soll das Gefängnis in weiten Teilen umgestaltet werden. Den Plänen zufolge werden bis Ende 2020 auf dem Gelände drei Stadthäuser mit Eigentumswohnungen und eine Tiefgarage entstehen. Im Gefängnisgebäude ist vorgesehen, Mehrgenerationenwohnungen sowie eine Jugendherberge einzurichten. Für das Bauvorhaben sollen nicht denkmalgeschützte Gebäude und die Außenmauer abgerissen werden. Insgesamt will die CeGeWo 14 Millionen Euro investieren.

Trotz der Umnutzung des Areals bleibt der Förderverein Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis der Hauptnutzer des historischen Gefängnisses. Er will ein Konzept für die Gedenkstätte erstellen und diese dann betreiben.

Zur Gedenkstätte sollen die Rotunde sowie der frühere Block B umgestaltet werden, über den zu DDR-Zeiten zentral der Freikauf politischer Häftlinge durch die Bundesrepublik abgewickelt wurde. Auch das Ein- und Ausfahrtstor – die so genannte Schleuse – für die Busse mit den Gefangenen soll erhalten bleiben. Der Vorsitzende des Fördervereins, Jürgen Renz, sagte, die Zeit des Provisoriums gehe zu Ende. "Es gibt nun eine klare Perspektive." Allerdings bezeichnete er den Verkauf und die künftige Nutzung des Komplexes als "Einschnitt in die Geschichte des Kaßberg-Gefängnisses". Das Gefängnis werde seine Gestalt verändern.

Nach dem geplanten Abriss und Umbau sei das Ausmaß der Haftanstalt nicht mehr nachvollziehbar, kritisiert Reinhardt: "Dem Trakt, in dem die Häftlinge in Untersuchungshaft saßen, zum Teil in Isolationshaft, wird keine Rechnung getragen."