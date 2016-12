Eine Gemälde in der Dauerausstellung der Bergakademie Freiberg zeigt Erika Pohl-Ströher. Bildrechte: dpa

Eine der größten Förderinnen von Kunst und Kultur in Sachsen ist tot. Am 18. Dezember starb die Chemikerin und Unternehmerin Erika Pohl-Ströher im Alter von 97 Jahren in ihrem Schweizer Heimatort Ferpicloz. Pohl-Ströher wurde 1919 in Wurzen geboren und wuchs im vogtländischen Rothenkirchen auf. Dort hatte ihr Großvater, der Frisör Franz Ströher, 1880 eine Kosmetikfirma gegründet. Auch die beiden Söhne des in Oberwiesenthal geborenen Unternehmensgründers arbeiteten in der Kosmetikfirma, die sie später in "Wella" umbenannten.

Unternehmerfamilie mit Sinn für Kunst und Kultur

Nach dem zweiten Weltkrieg und der Enteignung verließen die Unternehmer Sachsen und bauten die Firma in Hessen neu auf. Auch Erika Pohl-Ströher arbeitete als studierte Chemikerin in dem Familienunternehmen. In den 1950er Jahren wurde das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und 2003 für 6,5 Milliarden Euro an den US-Konzern Procter & Gamble verkauft. Die Unternehmerfamilie Ströher gehört zu den reichsten Deutschen und ist für ihre Kunstleidenschaft berühmt. So gehen große Kunstsammlungen in Frankfurt oder in Duisburg auf die Unternehmer zurück.

Leidenschaft Erzgebirge

Erika Pohl-Ströher war eine leidenschaftliche Sammlerin erzgebirgischer Volkskunst und von Mineralien. Ihre aus etwa 80.000 Exemplaren bestehende Mineralien-Sammlung stellte sie als Dauerleihgabe der Bergakademie Freiberg zur Verfügung. Ein Teil der Sammlung wird seit 2008 in der Ausstellung "Terra Mineralia" im Freiberger Schloss Freudenstein der Öffentlichkeit präsentiert.

Bekannt war sie außerdem für ihre Liebe zur erzgebirgischen Volkskunst. In Annaberg-Buchholz eröffnete 2010 ein neues Museum, um ihre Sammlung zu präsentieren. Seither wird in der "Manufaktur der Träume" die mit etwa 1.500 Exponaten umfangreichste und bedeutendste Privatsammlung erzgebirgischer Volkskunst im deutschsprachigen Raum gezeigt. Auch in Gelenau schuf sie mit dem Pohl-Sammlungsdepot einen Anziehungspunkt für Liebhaber erzgebirgischen Spielzeugs. Das Stiftungsdepot präsentiert immer zur Weihnachts- und Osterzeit seine über 4.000 Ausstellungsstücke.

Vom Verdienstorden zum Erikapohlit

Für ihre Verdienste um Wissenschaft und Kultur erhielt Erika Pohl-Ströher viele Ehrungen. 2005 wurde der Mäzenin die Ehrensenatorwürde der Bergakademie Freiberg verliehen. Vom Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler erhielt sie für ihr Engagement den Preis "Stein im Brett". Außerdem wurde ihr der Sächsische Verdienstorden und die Ehrenmedaille der Stadt Freiberg verliehen. Sogar ein neuentdecktes Mineral wurde nach der Förderin benannt. Seit 2010 ist Erikapohlit als eigenständiges Mineral klassifiziert.