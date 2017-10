Am Dienstagabend startet im Vogtland ein ganz spezieller Schwertransport. Die Lehmann-UMT GmbH aus Pöhl liefert ihre jüngste Bestellung aus. Auf die Reise geht ein fünf mal zehn Meter großer und 5,5 Tonnen schwerer Spezialschlitten, der für den Transport von Ausrüstungsgegenständen von Polarexpeditionen genutzt wird. Schon der Transport des Transportmittels sei ein logistischer Kraftakt, sagt Unternehmenssprecherin Andrea Lausmann MDR SACHSEN. "Damit ein Straßentransport überhaupt möglich ist, musste der Schlitten teilweise demontiert werden. Nur so konnten wir auf das Transportmaß von 3,7 mal 10 Meter kommen." Außerdem sei der Spezialtransport vor Wochen behördlich angemeldet worden und werde mehrere Tage bis zu seinem Zielort Bremerhaven benötigen. Wegen der Überbreite könne nur in den Nachtstunden und extrem langsam gefahren werden, so Lausmann.