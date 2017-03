Die Kriminalpolizei hat die mutmaßliche Bombendroherin von Zwickau ermittelt. Details zur Person nannten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag nicht. Die Frau hatte sich am Donnerstag beim Notruf der Polizei gemeldet und angekündigt, je einen Sprengsatz im Amts- und Landgericht der Stadt zu zünden. Die Gebäude wurden daraufhin evakuiert, das Areal weiträumig abgesperrt.

Gegen die Frau, die der Polizei wegen Eigentumsdelikten bereits bekannt ist, war am Donnerstag am Landgericht Zwickau verhandelt worden. Der Vorsitzende Richter und Polizisten hätten ihre Stimme auf dem Notruf wiedererkannt, teilte die Polizeidirektion am Freitag mit. Die Frau schweige bislang zu dem Vorwurf.