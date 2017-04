Im Oederaner Ortsteil Breitenau ist am Dienstagmorgen ein 38-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, geht sie nach derzeitigen Erkenntnissen davon aus, dass der Mann Opfer eines Gewaltdelikts wurde. Bereits am Vormittag waren neben den Beamten der Polizeidirektion Chemnitz auch Rechtsmediziner sowie Experten des Landeskriminalamtes im Einsatz. Die Ermittlungen zu den Todesumständen beziehungsweise Hintergründen der Tat dauern an.