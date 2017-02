Die Polizei hat am Montag in Chemnitz einen mutmaßlichen Händler von gestohlenen Autos festgenommen. Zu der Festnahme kam es im Rahmen einer Fahndung nach einem in Leipzig gestohlenen VW-Bus. Wie die Polizei mitteilte, wurde im Rahmen der Ermittlungen nicht nur der gesuchte VW T5 gefunden. In einer Werkhalle in Chemnitz konnte das Fahndungsteam außerdem mehrere ausgeschlachtete Fahrzeugkarossen, ein Motorrad und jede Menge anderer Fahrzeugteile sicherstellen. Nach einer ersten Begutachtung stammen die Karossen und Ersatzteile von BMWs, Jeeps und Volkswagen, die zuvor in Leipzig, Bremen und Hamburg als gestohlen gemeldet worden waren.