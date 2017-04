Einen Stein fanden die Polizisten auf den Gleisen. Bildrechte: Bundespolizei Nach einem Angriff auf einen Regionalzug ermittelt die Bundespolizei. Wie die Behörde mitteilte, haben - vermutlich Kinder - am Sonnabendmittag einen Regionalzug auf der Bahnstrecke Hof-Dresden mit Steinen beworfen. Der Triebwagenführer habe kurz nach seiner Ausfahrt in Plauen Oberer Bahnhof vier Kinder an den Gleisen gesehen. Sie hätten nicht nur den Zug mit Steinen beworfen, sondern auch welche auf die Schienen gelegt. Die Strecke wurde sofort gesperrt. Die herbeigerufene Bundespolizei traf zwar die Kinder nicht an, entdeckte aber Reste der Steine. Am Zug entstanden durch die Steinwürfe Lackschäden, zur Schadenhöhe liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Bahnstrecke blieb mehr als zwei Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht nach Zeugen.

Die Chemnitzer Polizei hat am Sonnabendnachmittag zwei Männern in der Rathausstraße/Ecke Bahnhofstraße einen Platzverweis erteilt. Die 32 und 20 Jahre alten Männer haben den Angaben zufolge den Hitlergruß gezeigt. Als sich ein 20-jähriger Afrikaner darüber empörte, schlug ihm der 32-Jährige ins Gesicht. Die beiden Deutschen wurden wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt. Der Ältere bekam zudem eine Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung. Das Opfer musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Die Kriminalpolizei Chemnitz sucht einen Mann, der am Sonnabend eine Frau überfallen und ausgeraubt haben soll. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll die Frau eigenen Angaben zufolge gegen 19:40 Uhr von einem Unbekannten im Ortsteil Kappel verfolgt worden sein. Danach habe er die 26-Jährige auf der Irkutsker Straße angerempelt und gepackt. Der Täter habe sich die Geldbörse und das Handy der Frau gegriffen und flüchtete. Nach Angaben des Opfers ist der Mann vermutlich Deutscher, Mitte 20 und etwa 1,70 Meter groß.

Er soll eine muskulöse Statur haben und sei komplett schwarz gekleidet gewesen. Der Täter habe eine schwarze Gürteltasche über der Schulter getragen. Nach Angaben der jungen Frau hatte sie vor dem Überfall mehrere Passanten angesprochen und um Hilfe gebeten, weil sie sich verfolgt fühlte. Während der Tat sei ein Pärchen vorbeigelaufen. Die Kriminalpolizei bittet diese Zeugen, sich zu melden.

Einen treffenderen Ort für eine Verkehrskontrolle konnte es am Sonnabend für die Chemnitzer Polizei nicht geben. Nahe der Bierbrücke in der Fabrikstraße stoppten die Beamten gegen 21:45 Uhr einen auffällig fahrenden Radfahrer. Er schlängelte sich in Richtung Grünanlage hinter der Hartmannhalle entlang und entging nur knapp einem Sturz. Der Atemalkoholtest bei dem 55-Jährigen ergab laut Polizei 2,02 Promille. Blutentnahme und Anzeige folgten.

Die Polizei hat am Sonnabend gegen 19 Uhr einen Autofahrer mit 90 km/h in Lichtenau gestoppt - erlaubt waren 50 km/h. Bei der Kontrolle des 54-Jährigen bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch und baten ihn zum Test. Nach dem Ergebnis von 1,72 Promille folgten Blutentnahme und Anzeige. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Die Polizei Marienberg hat am Sonntagmorgen zwei junge Männer gestellt, die Gullydeckel aus der Straße gehebelt und Straßenleitpfosten herausgerissen hatten. Die stark alkoholisierten 21 und 26 Jahre alten Täter wurden von den Beamten gestellt, als sie gerade dabei waren, in einen abgestellten Bagger zu klettern. Die beiden sind verdächtig, insgesamt zwölf Gullydeckel aus der Fahrbahn gehoben und daneben gelegt zu haben. Nach Polizeiangaben haben sie wahrscheinlich schon zuvor auf einer Länge von über einem Kilometer insgesamt 40 Leitpfosten aus der Verankerung gerissen und quer auf der Fahrbahn abgelegt. Gegen die Männer wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.