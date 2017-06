In der Nacht zum Sonnabend stießen in Chemnitz auf der Kreuzung Limbacher Straße Ecke Reichsstraße ein Polizeiauto und ein Pkw zusammen. Der mit Blaulicht und Martinshorn fahrende Polizeitransporter überquerte gegen 23.05 Uhr die Limbacher Straße bei "Rot" und kollidierte mit einem auf dieser Straße bei "Grün" fahrenden Ford. Der Pkw wurde durch den Aufprall über die Kreuzung geschleudert und riss dort einen 53-jährigen Radfahrer zu Boden, der an der Kreuzung wartete. Eine weitere Radfahrerin konnte zwar noch ausweichen, stürzte aber ebenfalls. Die beiden Radfahrer sowie die 27-jährige Beifahrerin im Ford erlitten leichte Verletzungen. Die ebenfalls 27-jährige Fahrerin des Pkw sowie die Beamten im Polizeitransporter blieben unverletzt. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 15.200 Euro. Bildrechte: MDR/Harry Härtel

Am Freitagnachmittag verursachte ein sturzbetrunkener Autofahrer in Meerane einen Unfall mit hohem Sachschaden. Der 63-Jährige wollte von der Äußeren Crimmitschauer Straße nach links in die Pestalozzistraße abbiegen. Dabei rammte er vier geparkte Autos am Straßenrand. Die herbeigerufene Polizei stellte bei dem Unfallfahrer einen Alkoholspiegel von 3,06 Promille fest. Er musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden des Unfalls beträgt etwa 25.000 Euro.

Ein missglücktes Überholmanöver hat am Freitag auf der B174 bei Marienberg zu einem Unfall mit hohem Sachschaden geführt. Auf der Strecke in Richtung Gelobtland überholte ein 51-jähriger Opel-Fahrer kurz nach der Kreuzung mit der Lauterbacher Straße einen Lkw und einen BMW. Dabei übersah er einen Renault, der sich links von ihm befand und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Der Renault schleuderte in die Leitplanke und anschließend gegen den BMW. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 17.000 Euro.

In Ralbitz, nordwestlich von Bautzen, sind bei Abrissarbeiten an einem Schuppen am Freitagnachmittag im Erdreich fünf Granaten gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, sind die Geschosse etwa 70 Zentimeter lang und haben ein Kaliber von 15 Zentimeter. Die gerufenen Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes sicherten die Fundmunition und beräumten die Geschosse noch am gleichen Abend.

Bei einem Unfall auf der A4 wurde ein 29-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei miteilte, drängelte er sich am Freitag etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Ottendorf-Okrilla in der rechten Fahrspur zwischen einen Lkw und einen Pkw durch. Dabei touchierte er den Pkw und stürzte. Der Gesamtschaden wird auf etwa 4.000 Euro beziffert. Die Autobahn musste zur Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden.

Ein glimmender Gegenstand hat offenbar in einem Wald südöstlich von Bad Düben im Landkreis Nordsachsen ein Feuer ausgelöst. Es habe am Freitag auf einer Fläche von rund 80 Quadratmetern gebrannt, wie die Polizei mitteilte. Außerdem seien rund neun Kubikmeter geschlagenes Holz vernichtet worden. Laut Behörde verursachte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein weggeworfener Gegenstand den Brand.