Die sonst eher ruhige Reichenbacher Zenkergasse lockt seit Donnerstag viele Neugierige an. Die Geschäftsstraße ist für drei Tage Adresse von Läden und Anbietern, die es sonst nicht dort gibt. Bis zum Sonnabend herrscht in vielen seit langem leerstehenden Läden Hochbetrieb. Verantwortlich für diese Innenstadtbelebung ist Ralf Schaller. Denn der Fleischermeister hatte die Idee mit den sogenannten Pop-Up-Stores. Das sind Läden, die interessierte Geschäftsleute für eine kurze Zeit anmieten können, Läden, die gewissermaßen nur kurz "aufpoppen", wie Werbeanzeigen auf einer Internetseite.

Die Lebenshilfe Reichenbach verkauft Keramik und Deko-Objekte. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer

Und ähnlich ist auch das Konzept in der Realität. Denn die Geschäftsleute erhoffen sich von dieser Möglichkeit auch einen Werbeeffekt für ihre eigenen Produkte und Geschäftskonzepte. So locken 13 Geschäfte, darunter ein Imker, eine Kaffeerösterei oder eine Puppenwerkstatt, in die neu gestalteten Geschäfte links und rechts der Einkaufsmeile. Auch eine Zigarrenmanufaktur aus Dresden oder Spielzeugmacher und Möbeldesigner haben sich für drei Tage in der Zenkergasse niedergelassen. Ergänzt wird das Ganze von einem "Pop-Up-Biergarten" und Freiluftkino.