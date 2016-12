Ein Schaufenster voller Nussknacker in einer Einkaufsstraße in China. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer

Am Ladenvordach leuchten bunte Lampen, warmes Licht aus dem Geschäft erleuchtet in der Abenddämmerung sanft die Einkaufsstraße. Das Schaufenster zieht Blicke an: Eine Nussknackerarmee ist dort aufgebaut. In allen Größen und Farben stehen die Holzgesellen stramm und mit grimmiger Miene in der Auslage. Diesen Anblick kennt man aus dem Erzgebirge – der hier beschriebene Laden befindet sich jedoch in Xiamen, einer Küstenstadt im Südosten Chinas.

Nussknacker erobern China

Die Kultfigur aus dem Erzgebirge findet man nicht nur in internationalen Städten wie Peking. In ganz China stolpert man immer wieder über die Holzgesellen.

Dieser pinkfarbene Nussknacker "bewacht" die Tür eines Kosmetiksalons in Yiwu. Ob das westliches Flair bringen soll? Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer Mal flankieren hüfthohe Nussknacker die Eingangstüren von Bekleidungsgeschäften (gesehen in Peking), mal sind sie Blickfang im Kosmetikstudio oder stehen als Zierde auf der Klimaanlage in einer Bar (gesehen in Yiwu südlich von Shanghai).



Da Nussknacker offenbar gern gekauft werden, findet man sogar regelrechte Spezialgeschäfte wie beispielsweise in einem Einrichtungs-Kaufhaus in Guangzhou auf der Festlandseite gegenüber von Hongkong.

Kult schwer zu erklären

Das Faible der Chinesen für Nussknacker ist ein Phänomen. Über die Gründe können selbst Landeskenner nur spekulieren. Mit dem weihnachtlichen Brauchtum unserer Breiten scheint es jedenfalls nur wenig zusammenzuhängen.

Ein Nussknacker als Souvenir aus Chengdu. Der zehn Zentimeter große Geselle kostet umgerechnet vier Euro. Bildrechte: Renata Mirkova Die studierte Sinologin Renata Mirkova, die für ein chinesisches Reisebüro regelmäßig im Reich der Mitte unterwegs ist und zwei Jahre in China lebte, sieht es als eine Art Lifestyle. "In einem Laden in Chengdu habe ich erst neulich Nussknacker gesehen. Sie standen neben Trickfilmfiguren und traditionellen chinesischen Tiermodellen. Die Verkäuferinnen sagten, man verkaufe die Nussknacker, weil sie gut aussehen."

Auch im Konfuzius-Institut Leipzig mag man nur mutmaßen. Der stellvertretende Geschäftsführer, Linus Schlüter, meint: "Das ist möglicherweise wie mit den Kuckucksuhren, die sind ja auch beliebt." Nussknacker hätten ein gewisses exotisches Flair an sich und das verkaufe sich offenbar gut. Wobei fraglich sei, ob die Liebe zu den Erzgebirgsfiguren nicht nur ein vorübergehender Trend sei. "In China entwickelt sich alles so schnell!"

Chance für hiesige Männelmacher?

Dass man im Erzgebirge vom Nussknacker-Trend in China profitieren kann, hält Dieter Uhlmann vom Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller für wenig wahrscheinlich. "China spielt für uns fast gar keine Rolle", sagt der Verbandschef. "Nussknacker sind technologisch nicht sehr anspruchsvoll und werden seit 40 Jahren in China hergestellt. Früher ging viel in die USA. Aber offenbar haben nun die Chinesen ihr Land selbst als Absatzmarkt entdeckt."

Auf der Klimaanlage einer Bar in Yiwu trifft Handwerkskunst auf Braukunst. Ob Nussknacker und Bier aber tatsächlich aus Deutschland sind, ist fraglich. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer Wenn Erzgebirgskunst nach Asien geht, dann werden andere Länder beliefert. Laut Uhlmann ist Japan ein großer Exportmarkt. Zumindest aber gibt es vereinzelte Anfragen aus China. Der Crottendorfer Kunsthandwerker Ronald Graupner beispielsweise hätte nach China liefern können: "Aber das haben wir dann nicht gemacht, das war von der Größenanzahl nicht akzeptabel. Wir beliefern jedoch Kunden in Südkorea und haben einen Laden in Singapur."

Vom Nussknacker-Trend in China werden hiesige Männelmacher eher nicht profitieren. Doch sieht es Dieter Uhlmann vom Kunsthandwerkerverband zumindest positiv, dass der deutsche Markt mittlerweile Ruhe hat vor Billigimporten und Plagiaten. "Was heute aus China zu uns kommt, ist nicht mehr das Problem. Allerdings gibt es ein paar Firmen im Erzgebirge, die Hybride herstellen, also in China die Teile produzieren lassen und dann hier montieren. Das hat natürlich nichts mit 'Original Erzgebirge' zu tun."