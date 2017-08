Das Gastspiel von Circus Krone in Chemnitz zieht Besucher an, sorgt aber auch für Protest.

Das Gastspiel von Circus Krone in Chemnitz zieht Besucher an, sorgt aber auch für Protest. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer

Am Chemnitzer Hartmannplatz haben am Sonntagnachmittag rund 80 bis 100 Menschen gegen das Gastspiel von Circus Krone demonstriert. Sie forderten ein Ende der Tierdarbietungen.

In Hörweite des Zirkuszelts machten die vorwiegend jungen Leute mit Trommeln und Trillerpfeifen lautstark auf sich aufmerksam. Über ein Megaphon waren Kampfansagen zu hören wie "Tiger, Löwe, Elefant gehören nicht in Menschenhand".

Circus Krone sieht sich zu Unrecht in der Kritik. Unwissende würden die Haltung und Dressur der Tiere kritisieren, so der Tierschutzbeauftragte des Zirkus, Frank Keller. So sei die Behauptung falsch, das Herumreisen in engen Transportwagen bis zu 50 Mal im Jahr bedeute Stress für die Tiere. Der Zirkus habe das von einem Doktor untersuchen lassen: "Da wurde der Kortisolwert gemessen und daran kann man sehen, ob ein Tier bei der Reise Stress hat oder nicht. Weder die Raubtiere noch die Elefanten haben Stress!"