Nach dem verspäteten Beginn der Gerichtsverhandlung verlas die Verteidigerin das umfassende Geständnis der Angeklagten. Dort heißt es, sie habe sich am 16. März ebenfalls aus Angst und Panik vor der Berufungshauptverhandlung wegen Diebstahls einen Heroinschuss gesetzt. Auf dem Weg zum Gericht habe ihr rationales Denken ausgesetzt und sie habe im Rausch zweimal kurz hintereinander den Notruf gewählt. Sie drohte, mehrere Zwickauer Justizgebäude in die Luft zu sprengen. Wortwörtlich hieß es: "Kein Witz, viertel Zehn am Landgericht und dreiviertel Zehn am Amtsgericht gehen zwei Bomben hoch!" Über die Folgen und die entstehenden Kosten hätte sie sich keine Gedanken gemacht.