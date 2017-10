Nach Anschlag auf Asylbewerberunterkunft in Dörfel Prozess gegen Brandstifter hat begonnen

Am Montag hat am Amtsgericht Chemnitz der Prozess gegen die vier mutmaßlichen Brandstifter von Dörfel begonnen. Den beiden Männern im Alter von 31 und 20 Jahren und den zwei Frauen im Alter von 30 und 37 Jahren wird vorgeworfen, Ende 2015 einen Brandanschlag auf das kurz vor der Eröffnung stehende Asylbewerberheim in der Naturschutzstation "Am Sauwald" in Dörfel verübt zu haben. Den Tätern droht eine Freiheitsstrafe zwischen einem und 15 Jahren. Einer der Beschuldigten hat zum Prozessauftakt die Tat teilweise gestanden, beruft sich jedoch auf Gedächtnislücken.