Der Prozess am Amtsgericht Zwickau war am 12. Juni nach Verlesen der Anklageschrift ausgesetzt worden, weil der Verteidiger angab, keine vollständige Akteneinsicht gehabt zu haben. Nach einer nochmaligen Verlegung des Termins aufgrund einer Erkrankung eines am Prozess Beteiligten, wird die Verhandlung heute weitergeführt.

Am Amtsgericht Zwickau muss sich die Reichbürgerin Brigitte F. wegen Nötigung verantworten. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Bei der "Malta-Masche" werden fiktive Forderungen über ein Internetportal im Register des Uniform Commercial Code ( UCC ) in den USA eingetragen. In dieses Register kann jeder einen Schuldner eintragen. Die Registrierung erfolgt ohne Prüfung der Korrektheit der Angaben. Die erhobenen Forderungen werden im Anschluss an eine Inkasso-Firma in Malta abgetreten, die versucht, einen vollstreckbaren Titel gegen Richter, Gerichtsvollzieher, Politiker und Organisationen zu erwirken. In Malta herrscht die Besonderheit, dass solchen Forderungen binnen 30 Tagen persönlich vor Gericht widersprochen werden muss. Sonst werden die Forderungen rechtskräftig, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage von der Fraktion Die Linke vom Oktober 2016. Bisher sei es weder zur Zustellung einer Klagschrift oder eines Europäischen Zahlungsbefehls aus Malta an beklagte Amtsträger in Deutschland gekommen.