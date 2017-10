Zuvor war am Mittwochvormittag ein psychiatrischer Gutachter gehört worden. Der Sachverständige attestierte dem Angeklagten eine "teilweise Reifeverzögerung". Es gebe Aspekte in seiner Entwicklung, die eher Jugendlichen zuzuordnen seien, sagte der Gutachter. Dies wurde in der Urteilsfindung berücksichtigt.