Pia Findeiß hat vor dem Amtsgericht Zwickau in einem Prozess gegen drei Männer wegen Verleumdung ausgesagt. In der einstündigen Befragung am Mittwoch wiederholte die Oberbürgermeisterin ihre Vorwürfe. Sie sagte, jeder der drei Angeklagten hätte sie am Rande eines als Bürgergespräch durchgeführten Stadtspazierganges lautstark bezichtigt, sie beherberge in ihrem Haus IS-Terroristen. Da ihr damit ein Verbrechen unterstellt worden sei, habe sie Anzeige erstattet. Und die Rathauschefin verriet auch, wen sie und ihr Mann in einer Nebenwohnung ihres Hauses wirklich beherbergen: einen anerkannten syrischen Flüchtling.



Die Angeklagten überschütteten die Zeugin mit Fragen und Ausführungen. Unter anderem wollte Andreas L. wissen, ob Pia Findeiß den Gruß des IS kenne. Der Richter griff diesmal stärker ein und ließ einige Fragen nicht zu. Der Angeklagte Maik K. nahm das gelassen zur Kenntnis und kündigte mehrmals an, dass sich das Landgericht mit dem Fall befassen werde.