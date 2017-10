Wegen eines versuchten Gefängnisausbruchs stehen seit Donnerstag drei Männer in Zwickau vor Gericht. Die Anklage lautet auf Gefangenenmeuterei. Zwei 22-Jährige und ein 17-Jähriger sollen demnach am späten Abend des 10. Oktober 2016 durch eine manipulierte Essensklappe aus ihrer Zelle in der JVA Zwickau geklettert sein und sich mit zwei Tischbeinen bewaffnet haben. Der jüngste Angeklagte bestätigte die Vorwürfe vor dem Amtsgericht Zwickau.