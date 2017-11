Am Landgericht Chemnitz muss sich seit dem Montagnachmittag eine 70 Jahre alte Rentnerin verantworten. Ihr wird schwere Brandstiftung mit Todesfolge vorgeworfen. Sie soll in einem Mietshaus in Döbeln drei Mal Feuer gelegt haben.

Die Taten ereigneten sich zwischen März 2016 und März 2017. Jedes Mal musste die Feuerwehr anrücken und Mieter in Sicherheit bringen. Einige wurden in Krankenhäusern behandelt, andere ambulant. In einem Fall erlitt eine 85 Jahre alte Hausbewohnerin eine so schwere Rauchgasvergiftung, dass sie sieben Wochen später an den Folgen verstarb. Die nun angeklagte Seniorin wohnte selbst in dem Mehrfamilienhaus. Als sie ins Visier der Ermittler geriet, soll sie die Taten abgestritten und andere Mitbewohner angezeigt haben.