Gescheiterter Häftlingsausbruch Gefängnismeuterer von Zwickau stehen vor Gericht

Was man eigentlich nur aus dem Hollywood-Kino kennt, wurde im Herbst des vergangenen Jahres in Zwickau brutale Realität: Im Gefängnis am Justizkomplex Schillerstraße gab es einen Fluchtversuch. Mehrere Gefangene wollten sich mit roher Gewalt ihren Weg in die Freiheit bahnen. Der Ausbruch scheiterte - die jungen Männer kamen wieder hinter Gitter, wo sie nun möglicherweise längere Zeit bleiben müssen.