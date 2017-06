Der Mordprozess um Susan. A. und Jan D. begann am Mittwoch mit einem Paukenschlag: Der Angeklagte legte ein umfassendes Geständnis ab. Dabei bekannte er sich noch zu weiteren Angriffen im Vorfeld der Tat auf das spätere Mordopfer und einen Nebenbuhler. Gleichzeitig belastete er seine Mitangeklagte und frühere Geliebte als Strippenzieherin all dieser Taten schwer.

Susan. A. schwieg zu den Vorwürfen und ließ nur mitteilen, dass sie an ihrer Version festhalte, in der Tatnacht von drei Unbekannten überfallen worden zu sein. Ihr Mann sei dabei umgebracht worden, sie habe schwere Verletzungen erlitten.

Das mehr als einstündige Geständnis des Angeklagten brachte einige Ungereimtheiten zu Tage. Jan D. erklärte, Vater eines der beiden Kinder der Angeklagten Susan A. zu sein. Er schilderte mit zitternder Stimme und immer wieder um Fassung ringend, die Vorbereitungen und den genauen Ablauf der Tat. Dabei verwies er immer wieder darauf, dass Susan A. ihn mehrfach dazu gedrängt und auch damit gedroht habe, mit den Kindern zurück in ihre Heimat Kenia zu gehen. Am Tattag hätte er nach ihren Anweisungen gehandelt. Die Verletzungen, die ihr zugefügt wurden, seien unbeabsichtigt gewesen. Die Nachfrage der Richterin, ob es Absprachen für das weitere Verhalten nach der Tat gegeben habe, verneinte er jedoch.

Gleichzeitig erweiterte er sein Geständnis und gab zu Protokoll, bereits seit 2013 an Mordplänen der Angeklagten beteiligt gewesen zu sein. So habe er in ihrem Auftrag erst nach einer Pistole Ausschau gehalten, dann sogar einen Auftragsmörder organisiert. Beide Pläne seien aber im Sande verlaufen. In Tschechien hätten die beiden Angeklagten dann jedoch Crystal besorgt. Einen Mordversuch mit einer Crystalspritze im September 2015 habe er in letzter Sekunde abgebrochen.



Damit zeichnet der Angeklagte ein Bild der letzten Jahre, das ihn als Getriebenen darstellt, der dem immer wiederkehrenden Drängen seiner Mitangeklagten schließlich nichts mehr entgegensetzen konnte.