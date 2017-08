Am Landgericht Chemnitz hat am Dienstag der Prozess um den Mord an einer Prostituierten begonnen. Angeklagt ist ein 20-Jähriger aus Ungarn, dem zudem Raub mit Todesfolge vorgeworfen wird. Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann zur Last, eine 25 Jahre alte Landsfrau am 29. Oktober 2016 in ihrer Wohnung in Chemnitz getötet zu haben. Darüber hinaus soll er 400 Euro und zwei Goldringe gestohlen haben.