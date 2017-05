Ein 39-Jähriger hat aus noch unbekannten Gründen vor einem Polizeirevier in Döbeln randaliert, bis er schließlich durch den Warnschuss eines Beamten gestoppt wurde. Nach Angaben der Polizei, gelangt dem Mann zunächst die Flucht. Er konnte aber später festgenommen werden. Um ihn zu überwältigen, sei Reizgas eingesetzt worden. Er wurde danach zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.



Der 39-Jährige hatte den Angaben der Polizei zufolge am Sonntagmorgen mehrfach eine Hantelstange gegen das Polizeigebäude geworfen und dabei die Fassade und ein Fenster beschädigt. Als ihn der 54-jährige Polizist zurückhalten wollte kam es kam zu einem Gerangel, bei dem sich der Beamte leicht verletzte. Bei dieser Gelegenheit gab er den Warnschuss ab.