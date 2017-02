Auf einem Bildschirm erscheinen im Wechsel Auszüge aus Protokollen des Zwickauer Rates. Zu lesen ist dort zum Beispiel, wie der Rat im Februar 1521 darum bittet, dass Nikolaus Hausmann die Pfarre in Zwickau besetzt. Dieser Nikolaus Hausmann, ein Freund Luthers, kam auch in dem Jahr an die Marienkirche und feierte 1524 dort die erste Messe in Sachsen, in der auf Deutsch gepredigt wurde.

Ein Meilenstein: Krichengesang auf deutsch

Eine Ausgabe des ersten evangelischen Gesangbuchs von Sachsen. Bildrechte: MDR/Gert Friedrich "Mit der Reformation wurden die Gottesdienste vollkommen umgestellt. Es gab Gemeindegesang, man hat eingeführt, dass die Gemeinde mit dem Pfarrer singt. Also wurden Bücher mit deutschen Liedern benötigt. 1525 wurde in Zwickau das erste evangelische Gesangbuch von Sachsen gedruckt, auch mit Liedern, die Luther gedichtet und teilweise komponiert hat", erklärt Lutz Mahnke, Leiter der Ratsschulbibliothek. Eines dieser Gesangbücher ist in der Ausstellung zu sehen. Gleich daneben liegt eine Sammlung von Predigten Luthers, ebenfalls aus einer Zwickauer Druckerei - eine Hilfe für die neuen evangelischen Pfarrer, die deutsch predigen mussten. Druckerzeugnisse aus Zwickau haben die Reformation forciert.

Eine Wirtschaftsmetropole mit Fortschrittswillen

Wie kam es, dass Zwickau ein Vorreiter der Reformation war? "Zwickau war durch den Silberbergbau eine reiche, wirtschaftlich prosperierende Stadt - das ist immer attraktiv und zieht Leute an. Und Zwickau hatte eine hoch gebildete Regierung, die die Stadt im humanistischen Sinne voranbringen wollte. Das war eine gute Nährgrundlage für alle, die auf intellektueller, auch kultureller, letztlich kirchlicher Basis etwas verändern wollten", sagt Michael Löffler, Historiker und Leiter des Kulturamtes. Einige dieser Leute an der Spitze hatten gute Verbindungen nach Wittenberg, zu Luther. Ein fast 500 Jahre altes Buch belegt das: In einer Vitrine liegt Luthers Werk "Von der Freiheit des Christenmenschen", mit einer persönlichen Widmung des Reformators für den Zwickauer Bürgermeister Hermann Mühlpfort!

Müntzer und Luther selbst predigten hier

Blick in die Zwickauer Reformationsausstellung. Bildrechte: MDR/Gert Friedrich Auf Empfehlung Luthers predigte Thomas Müntzer in Zwickau und heizte die Umbruchstimmung kräftig mit an. Seine letzte Gehaltsquittung von 1521 unterschrieb Müntzer mit den Worten "Tomas Munczer qui pro veritate militat in mundo - Thomas Müntzer, der für die Wahrheit in der Welt kämpft". Auch dieses Original ist in der Ausstellung zu bestaunen. Um die Unruhe, die Luther gestiftet hatte, zu glätten, kam Luther 1522 persönlich nach Zwickau und predigte viermal in der Stadt. Angeblich haben 14.000 Menschen zugehört. Etwa doppelt so viele wie Zwickau Einwohner hatte.

Reformationsfeier als Tradition

Dass Zwickau ein Reformationsjubiläum gebührend begeht, ist nicht neu. Ein Raum widmet sich Feierlichkeiten in früheren Jahren mit einer 17 am Ende. In einer Vitrine sind auch Beispiele für einen Kult zu sehen, den Luther abgelehnt hatte: von einem Stück Stoff aus dem echten schwarzen Lutherrock bis zu einer Luther-Figur von Playmobil.

Die Sonderausstellung "Erneuerung & Eigensinn. Zwickaus Weg durch die Reformation" Wann?

18. Februar bis 28. Mai 2017



Wo?

Kunstsammlungen Zwickau - Max-Pechstein-Museum

Lessingstraße 1

08058 Zwickau



Öffnungszeiten?

Montag geschlossen

Dienstag bis Sonntag und Feiertage 13:00 bis 18:00 Uhr

Karfreitag (14. April 2017) geschlossen