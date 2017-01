Mit bissigem Spott die Obrigkeit angreifen – dies wird seit Jahrhunderten praktiziert. Im Fall des Satire-Videos "Leider Keil" steckt aber kein politischer Gegner dahinter. Ein CDU-Politiker hat den Song produziert, also ein Parteikollege von Landrat Keil. Namentlich handelt es sich um Jens Pfretzschner, der im Reichenbacher Stadtrat sitzt, aber bis voriges Jahr Bediensteter des Vogtlandkreises war – als Chef der Vogtland Kultur GmbH. Im Zusammenhang mit den vom Landkreis angekündigten Kulturkürzungen soll es zum Zerwürfnis gekommen sein. Pfretzschner wurde das Vertrauen entzogen. Im Herbst wurde er abberufen.

"Das ist kein Nachtreten", beteuert Pfretzschner. Vielmehr wolle er mit dem Spottsong auf bissige Art auf die Missstände aufmerksam machen. "Mich würgt es, weil ich weiß, dass manche Kulturträger am letzten Zipfel hängen."

Als Beispiel nennt Pfretzschner das Neuberinhaus in Reichenbach. "Dort wird dringend ein Fahrstuhl gebraucht, um das Haus barrierfrei zugänglich zu machen. Dafür ist seit Jahren kein Geld da. Auch für die geplante neue Gaststätte im Neuberinhaus wurden Investitionsmittel abgelehnt, obwohl sie nur ein Bruchteil der Cafeteria-Ausstattung im neuen Landratsamt in Plauen gekostet hätte."

In den Schmähsongs werden unter anderem auch die hohen Kosten für das neue Landratsamt in Plauen angekreidet.

In den Schmähsongs werden unter anderem auch die hohen Kosten für das neue Landratsamt in Plauen angekreidet. Bildrechte: MDR/Sven Böttger

Mit seinem Schmähsong hat sich Pfretzschner keine Freunde gemacht. "Als das Lied raus war, gab es sofort Wirbel. Die fühlen sich von mir geärgert. In der CDU kann man mit Satire ganz schlecht umgehen."

In der Kreisverwaltung jedenfalls springt man auf Pfretzschner Sticheleien nicht an, obwohl Landrat Rolf Keil persönlich angegriffen wird. Auf Nachfrage des MDR teilte die Pressesprecherin in einer knappen E-Mail mit: "Der Landrat äußert sich dazu nicht."