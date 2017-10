Mehr als sechs Jahre nach der Tat wird ein schwerer Raub mit tödlichem Ausgang ab Donnerstag vor dem Landgericht Zwickau verhandelt. Angeklagt ist ein 38 Jahre alter Mann. Er soll zusammen mit vier Komplizen im März 2011 in das Haus eines Zwickauer Rentners eingestiegen sein und den 75-Jährigen gefesselt haben. In der Folge starb der Mann an stressbedingtem Herzversagen.