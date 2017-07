Die Chemnitzer Feuerwehr musste am Montag zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz ausrücken. Im Ortsteil Kleinolbersdorf war ein Pferd aus seiner Koppel geflohen und zu einem nahe gelegenen Teich galoppiert. Durch die Trockenheit war im Teich kaum noch Wasser, dafür eine dicke Schlammschicht. In dieser versank das Pferd und drohte völlig unterzugehen.

Was für Baron von Münchhausen kein Problem gewesen wäre - er zog sich samt Pferd am eigenen Zopf aus dem Sumpf - gestaltete sich für die Feuerwehrleute schwieriger. Wegen des schlammigen Areals konnten die Retter keinen Kran in Stellung bringen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen gelang es der Crew schließlich, das Pferd mit einem Überkopflader und Gurten aus dem Teich zu ziehen. Das offensichtlich unverletzte Tier kam mit einem Schrecken davon und kehrte - komplett verschlammt - zu seiner Herde zurück.