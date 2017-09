Am vergangenen Mittwoch war ein Frührentner aus Gera wegen des Mordes am 9. April 1987 an der damals 18 Jahre alten Heike Wunderlich zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Zwickau war auf Grund zahlreicher Indizien mit einer DNA-Spur des Angeklagten als zentralem Punkt davon überzeugt, dass Helmut S. sein Opfer brutal vergewaltigt und zur Verdeckung der Tat erdrosselt hat. Die Schwurgerichtskammer hatte darüber hinaus die besondere Schwere der Schuld festgestellt.