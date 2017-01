Zwei Tage lang hat Familie Queck aus Eibenstock gefräst, gestampft, mit Spaten und Kelle modelliert. Jetzt steht er da: 6,50 Meter hoch und mindestens zehn Tonnen schwer - ein Schneemann wie er seines gleichen sucht. "Die Nase ist ein angemalter Rettich, so große Möhren gab es nicht zu kaufen" sagt Vater Alexander Queck. Zusammen mit seinen Söhnen Robin (11) und Jonas (5) sind sie mit der Fräse über das Feld, um die Schneemassen in diese beeindruckenden Schneefiguren zu verwandeln. Auch der Opa war mit von der Partie. Er hat sich um die "kleinen Arbeiten" gekümmert. "Davon gab es aber auch mehr als genug", so Vater Alexander. Nächstes Jahr wollen die Quecks übrigens die zehn Meter schaffen...