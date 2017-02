Tanja Luckau wirkt trotz ihrer riesigen Körperhöhe gar nicht furchteinflößend - eher souverän entspannt und sehr freundlich. Sie freut sich über ihre wachsende Fangemeinde bei Facebook. Erst vor zwei Wochen hatte sie ein große Fotos-Shooting mit dem Hamburger Fotograf Heiko Weßling, der eine Agentur für hochgewachsene Models führt. Er wolle sie groß rausbringen, sagt Tanja und setzt große Hoffnungen in den Experten.

Tanja Luckau muss in vielen Türen den Kopf einziehen. Ihre Lehre als Lackiererin musste sie aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. Bildrechte: Heiko Weßling

Schon mit acht Jahren begann die heute 29-Jährige sich für Mode und Design zu interessieren, wollte später auch modeln. Weil sie damals schon sehr hochgeschossen war, rieten ihr viele ab. Ihren Traum vom Modeln legte sie erstmal auf Eis. Sie bekam früh die ersten Kinder, zog vor drei Jahren nach Chemnitz. Dort lebt sie mit ihrem neuen Freund und dem gemeinsamen 18 Monate alten Sohn zusammen.



Noch in diesem Jahr wollen die beiden heiraten. Sie verdient sich mit Gelegenheitsjobs etwas dazu. Dass die 29-Jährige insgesamt vier Schwangerschaften hatte, sieht man ihr nicht an.



Im vergangenen Jahr machte sie bei der Sendung "Frauentausch" von RTL2 mit. Dort rieten ihr viele zu, es mit dem Modeln doch zu versuchen. Jetzt hofft sie auf erste Aufträge, zum Beispiel für Modeschauen.



Sollte es mit der Karriere klappen, will ihr Verlobter ihr natürlich den Rücken stärken. Dass er 13 Zentimeter kleiner ist als sie, nimmt er gelassen. Seine Freunde hätten sich inzwischen auch daran gewöhnt, nur manchmal würden sie ihm scherzhaft einen Hocker anbieten, sagt er.