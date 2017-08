Darauf hatte Hainichens Bürgermeister Dieter Greysinger lange warten müssen. Am Freitag war es dann soweit. Sachsens Kunstministerin Eva-Maria Stange übergab Greysinger einen Förderbescheid in Höhe von über einer halben Million Euro. Das Geld kommt aus dem Programm "Brücken in die Zukunft" und fließt in die insgesamt mehr als 3,5 Millionen Euro teure Sanierung des Kultur- und Veranstaltungszentrums "Goldener Löwe".