Sachsens Landesregierung will alle "zur Verfügung stehenden Möglichkeiten" nutzen, um dem insolventen Solarzellenhersteller Solarworld zu helfen. Nicht zu diesen Mitteln gehört offenbar eine Beteiligung des Landes an einer Transfergesellschaft für die Beschäftigten in Freiberg. Das wurde auf einer Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses am Donnerstag klar.