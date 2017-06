Legenden und heiße Öfen

Auch Martin Freitag beobachtet fasziniert das Treiben. Er ist selbst schon mal so einen Seitenwagen gefahren. "Das ist schon gewaltig, was da für Kräfte einwirken", so Freitag. Seit 1961 hat er jedes Jahr den Grand Prix hier miterlebt, außer einmal, als er im Krankenhaus lag. Er will auch am Sonnabend und Sonntag hier alles mit verfolgen - "bis zum Abwinken". Bildrechte: MDR/Nora Kilényi